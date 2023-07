Meet the man whose bloodline has dominated Ghana's pharmaceuticals industry

The late Ebenezer Sampong Bediako

It may come as a shock or surprise to many to learn that most of the big players in the pharmaceutical industry in Ghana are related.

But more revealing is that these big names come all from the lineage of the late Ebenezer Sampong Bediako, a former pharmaceutical businessman, better known for being behind Bediako Brothers.



Sampong Bediako’s children, nephews, nieces, and grandchildren own a host of pharmaceutical companies, including Ernest Chemist, Bedita Pharmaceuticals, Jebina Pharmacy Ltd, etc. a photo of the obituary of Ebenezer Bediako has shown.



Below are some of his children, nieces, and nephews, plus the names of their respective businesses:



Ernest Bediako Sarpong – CEO, Ernest Chemists Ltd



Ebenezer Bediako-Ofosu – CEO, Bedita Pharmacy Ltd



Ebenezer Bediako Amoako-Hene – CEO East Cantonments Pharmacy Ltd

Ebenezer Abrah Bediako – CEO Jebina Pharmacy



Ebenezer Ntoni Bediako – CEO Neb Pharmacy



Ebenezer Dankwa Bediako - Accra Small Pharmacy Ltd



Ebenezer Abrah Bediako - Abed Pharmacy Ltd



Ebenezer Bediako Sampong - Ebenezer Chemist Ltd



Ebenezer Amakye Bediako – Big Maron Pharmacy Ltd

Ebenezer Bamfo Bediako - Bos Pharmacy Ltd



Ebenezer Toh Bediako - Bibs Pharmacy Ltd



Ebenezer Anim Bediako - Meditrust Pharmacy Ltd



Ebenezer Odei Bediako - Media Pharmacy Ltd



Ebenezer Sasu Bediako - Medimart Pharmacy Ltd



Cynthia Bediako - Natcindy Herbals

Ebenezer Debrah Bediako - Debs Pharmacy Ltd (Deceased)



Ebenezer Owiredu Bediako - Pevad Pharmacy Ltd



Akosua Gyemfa Yeboah - Yeboah Hospital



Ebenezer Osagyefo Bediako - Kent Pharmacy Ltd



Kwame Bediako Sampong - Renie Chemist Ltd



Comfort Gyemfa Bediako Frimpong - Renie Chemist Ltd-Okaishie

Margaret Awo Bediako - Renie Chemist Ltd-Okaishie



Ebenezer Ohene Bediako - Pills & Tabs Pharmacy Ltd



Ebenezer Boateng Bediako - Menzbek Africa Pharmacy Ltd



Sampong Bediako - Charps Chemist Ltd



The late Ebenezer Sampong Bediako had 6 wives and 47 children.



SSD/AE