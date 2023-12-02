NPP announce approved voting centres for Saturday's polls

The National Secretariat of the governing New Patriotic Party (NPP) has released the approved voting centres for the conduct of the Orphan Constituencies Parliamentary Primaries slated for Saturday, December 2, 2023, and Sunday, December 3, 2023.
All stakeholders are kindly entreated to comply with these provisions to ensure a smooth and transparent process.
VOTING CENTERS FOR ORPHAN CONSTITUENCIES (SATURDAY, DECEMBER 2, 2023)
S/N REGION CONSTITUENCY VOTING CENTER
1 ASHANTI EJURASEKYEREDUMASE
EJURA AGRIC COLLEGE
2 SEKYERE AFRAM PLAINS PRESBY PRIMARY, DROBONSO
3 ASAWASE ASAWASE METHODIST SCHOOL PARK
4 BONO JAMAN SOUTH DROBO SENIOR HIGH
5 DORMAA WEST CHURCH OF PENTECOST, CENTRAL ASSEMBLY
6 BANDA AHENEKURO CULTURAL CENTER
7 WENCHI KOASE SENIOR HIGH SCHOOL
8 TAIN WC PRIMARY SCH NSAWKAW
9 JAMAN NORTH BOARDER VIEW-SAMPA
10 BONOEAST
SENE EAST S.D.A PRIMARY SCHOOL ‘A’ KAJAJI
11 ATEBUBU ANGLICAN PRIMARY SCHOOL ATEBUBU
12 SENE WEST D/A NO. 1 JSS KWAME DANSO
13 NKORANZA NORTH PENTECOST CHURCH BUSUNYA
14 TECHIMAN NORTH PRESBY PRIMARY SCHOOL TUOBODOM
15 KINTANMPO NORTH KINTAMPO SNR HIGH DINNING HALL
16 NKORANZA SOUTH WC JHS KISSIMAN
17 PRU EAST D/A NO. I JHS YEJI 1
18 CENTRAL TWIFO ATTIMOKWAA
TWIFO PRASO NURSING TRAINING COLLEGE
19 AGONA EAST PRESBY KG SCH AGONA NSABA
20 GOMOA WEST GES OFFICE, APAM
21 K.E.E.A WA PRI SCH, BRONYIBIMA
22 CAPE COAST SOUTH ADISADEL COLLEGE PARK
23 UPPER DENKYIRA WEST HEALTH CENTRE KROFOFROM
24 ASIKUMA ODOBEN BRAKWA CATH BOYS PRIM SCH ASIKUMA
25 AWUTU SENYA WEST ST KILIAN PRY SCH
26 CAPE COAST NORTH WAEC HALL MEMPEASEM
27 EKUMFI METH. PRY. SCH. ESSARKYIR
28 EASTERN LOWER MAWA KROBO MANYA KROBO SENIOR HIGH SCHOOL, NUASO NEWTOWN
29 AYENSUANO ASUBOIMAN JHS SCH ASUBOI
30 AKWATIA JUNIOR STAFF CLUB (WALKER CLUB AKWATIA)
31 AFRAIM PLAIN SOUTH RC PRIMARY SCHOOL, TEASE
32 AFRAIM PLAIN NORTH DONKORKROM ZONE CENTER
33 ASUOGYAMAN COMMUNITY CENTRE, AKOSOMBO
34 GREATER ACCRA SHAI OSUDOKU REGIONAL HOUSE OF CHIEFS
35 AYAWASO NORTH SCHOOL OF CATERING MAMOBI (1)
36 ABLEKUMA CENTRAL ODOKOR POLICE QUARTERS
37 LEDZOKUKU CAMP 2 JHS
38 AYAWASO EAST NIMA 1 & 2 CLUSTER OF SCHOOLS
39 ASHIAMAN AGYIRI NYARKO SCHOOL COMPLEX
40 KPONEKANTAMANSO
METHODIST PRIM. SCHOOL KPONE
41 SEGE DC JHS SEGE
42 ABLEKUMA SOUTH KORLEBU POLICE STATION
43 ADENTA VICTORY PRESBY CHURCH, FAFRAHA
44 KROWOR PRESECO, NUNGUA
45 ODODODIODIO ASHIEDU KETEKE SUB METRO OFFICE
DOME OBOMABREA HOBOR FOOTBALL PARK
47 NINGO PRAMPRAM ANGLICAN JHS- PRAMPRAM
48 KLOTTEY KORLE YMCA
49 OKAIKWEI NORTH SUNNY SIDE SCHOOL, NII BOIMAN
50 MADINA LEGON PRESEC
51 NORTH EAST BUNKPURUGU NAJONG NO. 2
52 NALERIGUGAMBAGA
SAKOGU
53 NORTHERN TAMALE SOUTH LAMASHEGU PRIMARY SCHOOL
54 TAMALE NORTH NOBISCO(I)
55 KPANDAI D/A PRIM. SCH. IQANDAI
56 TAMALE CENTRAL JUBILEE PARK
57 WULENSI E/A NO 2 PRIM SCH WULENSI (M030201)
58 SAVELUGU NEW TOWN MOSQUE
59 OTI KRACHI EAST DAMBAI TRAINING COLLEGE
60 NKWANTA NORTH D /A JHS B KPASSA
61 KRACHINCHUMURU
D/A JHS CHINDERI
62 NKWANTA SOUTH KYABOBO CENTRE
63 KRACHI WEST KRACHI SENIOR SCHOOL
64 GUAN LIKPE SEC SCHOOL, LIKPE-MATE
65 AKAN KADJEBI ASATO SECONDARY SCHOOL (KASEC)
66 SAVANNAH SALAGA SOUTH SALAGA SENIOR HIGH
67 YAPEI/KUSAWGU E/A PRIM SCH. YAPEI
68 BOLE-BAMBOI DISTRICT OFFICE
69 SAWLA-TUNAKALBA
SAWLA SENIOR HIGH SCHOOL
70 UPPER EAST TEMPANE TEMPANE SENIOR HIGH SCHOOL
71 BUILSA SOUTH CHEERFUL TORTISE
72 TALENSI TONGO COMMUNITY CENTER
73 BOLGA CENTRAL HOUSE OF CHIEFS
74 NAVRONGO CENTRAL BALOBIA JHS
75 ZEBILLA ZEBILLA CEPS BARRIER ‘B’ (R101602)
76 PAGA PRIMARY SCHOOL (LIB), PAGA
77 NABDAM NANGODI SOCIAL CENTRE(R090606)
78 GARU GARU D/A PRIMARY SCHOOL
79 BONGO BONGO DISTRICT ASSEMBLY HALL
80 UPPERWEST
WA EAST FUNSI PRIMARY SCHOOL
81 DBI ISSA PRIMARY SCHOOL
82 WA WEST D/A JHS WECHIAU
83 WA CENTRAL WA TECHNICAL SCHOOL
84 JIRAPA ST. AUGUSTINE JUNIOR HIGH 2 JIRAPA
85 SISSALA WEST KONNALA PRIMARY 1 GWOLLU
86 LAWRA LAWRA SENIOR HIGH SCHOOL
87 VOLTA SOUTH DAYI GOVCO HALL, PEKI
88 AKATSI SOUTH WC PRIMARY PRIMARY SCHOOL LOWER FIATO 1
89 HO WEST E.P PRIM SCH, DZOLOKPUITA
90 AGOTIME-ZIOPE S.H.S KPETOE 1
91 HO CENTRAL MAWULI SENIOR HIGH SCHOOL
92 KPANDO DIST COUNCIL HALL TSAKPE 1
93 KETU SOUTH P.W.D. YARD HEDZRANAWO
94 SOUTH TONGU G. P. PRIM. SCHOOL “A” SOGAKOPE
95 KETA E.P PRIMARY SCHOOL DZELUKOPE
96 ADAKLU JHS ADAKLU WAYA GBOGAME 1
97 NORTH TONGU RC PRIMARY SCHOOL BATTOR
98 CENTRAL TONGU DISTRICT ASSEMBLY HALL, ADIDOME
99 AFADJATO SOUTH E.P. PRIMARY SCHOOL GOLOKWATI
100 WESTERN EVALUE AJOMORO GWIRA BAMIANKOR WA BASIC SCHOOL PARK
101 AMENFI CENTRAL AKYEKYERE D/A SCHOOL
102 AMENFI EAST JAPA M/A BASIC SCHOOL
103 WASSA EAST DISTRICT ASSEMBLY CAR PARK, DABOASE
104 PRESTEA HUNI VALLEY GOLDEN HOTEL, BOGOSO
105 WESTERN NORTH AOWIN ENCHI COLLEGE OF EDUCATION
106 JUABOSO FORESTRY COMMISSION, JUABOSO
107 BIA WEST FORECOURT OF THE BIA WEST DISTRICT ASSEMBLY
108 BODI ANGLICAN CHURCH, BODI
VOTING CENTERS FOR ORPHAN CONSTITUENCIES (SUNDDAY, DECEMBER 3, 2023)
109 CENTRAL GOMOA EASTCONSTITUENCY
DA PRIM SCHOOL PARK, POTSIN
110 NORTHERN SABOBACONSTITUENCY
COURT HOUSE SABOBA
111 AHAFO ASUNAFO SOUTH AHWIAM RC SCHOOL PARK