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2022/23 GPL Week 20: All eyes on Hearts of Oak v Asante Kotoko clash on Sunday

689951e2b99bf7a1 1 File photo from a Hearts vs. Kotoko game

Fri, 3 Mar 2023 Source: footballghana.com

The 2022/23 Ghana Premier League season is set to enter Week 20 this weekend with a lot of action.

The top clash for the weekend will be the match between Hearts of Oak and Asante Kotoko.

The two most glamourous clubs are set to lock horns in the second Super Clash of the season.

Both clubs are not only chasing the win to secure the three points at stake but also want to be victorious for the sake of bragging rights.

Below are the upcoming games for Week 20.

MATCH: TAMALE CITY VRS ACCRA LIONS

DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: MATHEW AYISU

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND JASPER ADENYO

4TH REFREE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORWOR

REFEREE ASSESSOR: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

MATCH: NSOATREMAN VRS KOTOKU ROYALS

DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023

VENUE: NANA KONAMANSAH STADIUM

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND ABDULAI ABDUL SALAM

4TH REFREE: MARTINS AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

REFEREE ASSESSOR: CHARLES NII TAGOE

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

MATCH: LEGON CITIES VRS REAL TAMALE UNITED

DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND ALEX OSAM

4TH REFREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

MATCH: SAMARTEX VRS ADUANA FC

DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023

VENUE: NSEKYIRE SPORTS COMPLEX

REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND PASCAL MAWUSI

4TH REFREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE

MATCH: KING FAISAL VRS GREAT OLYMPICS

DATE: SATURDAY, MARCH 4, 2023

VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA AND EMMANUEL ARKAIFIE

4TH REFREE:EMMANUEL TAMPURI

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY

REFEREE ASSESSOR: HARUNA AYUBA

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

MATCH: BECHEM UNITED VRS GOLDSTARS

DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND MIKAAL-IL IBRAHIM

4TH REFREE: NYAABILE M. IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

REFEREE ASSESSOR: TAHIRU MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA

MATCH: DREAMS VRS KARELA

DATE: SATURDAY, MARCH 4, 203

VENUE: DAWU PARK

REFEREE: FOSTER BASTIOURS

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND EMMANUEL DOLAGBANU

4TH REFREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN

REFEREE ASSESSOR: GEORGE SAIJAH

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

LIVE ON STARTIMES

MATCH: HEARTS OF OAK VRS ASANTE KOTOKO

DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: PETER DAWSA AND SULEMANA SALAUDEEN

4TH REFREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER:SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

MATCH: MEDEAMA VRS CHELSEA

DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: ATO YAWSON AND DAVID ADDICO

4TH REFREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

Source: footballghana.com
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