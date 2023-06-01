2022/23 GPL Week 33: Medeama travel to Samartex, Accra Lions host Kotoko

There will be Ghana Premier League action when the weekend comes around as the 2022/23 campaign heads into the final two games.
In the coming weekend, games will be played for Week 33 before the final matchday of the season the following week.
Among the nine matches that will be played, all eyes will be on the contest between Samartex FC and Medeama SC on Sunday, June 4.
A win could seal the Ghana Premier League title for the Mauve and Yellow outfit if results from other games end in the favour of the team.
Before the Sunday games, Asante Kotoko will seek to beat Accra Lions on Sunday to keep hopes of finishing in the top four of the league standings at the end of the season.
Meanwhile, Hearts of Oak are scheduled to take on Real Tamale United at the Accra Sports Stadium.
Below are the upcoming Week 33 games:
MATCH: DREAMS FC VS GREAT OLYMPICS FC
DATE: SATURDAY, JUNE 3, 2023
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & PETER DAWSA
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
MATCH: BECHEM UNITED VS BEREKUM CHELSEA
DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023
VENUE: NANA FOSU GYABOUR PARK
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & ALHASSAN ABDUL RAUF
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ABDUL RAUF
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
MATCH: ACCRA LIONS FC VS ASANTE KOTOKO SC
DATE: SATURDAY, JUNE 3, 2023
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: CHARLES BULU
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODDOM
LIVE ON STARTIMES
MATCH: KING FAISAL FC VS LEGON CITIES FC
DATE: SATURDAY, JUNE 3, 2023
VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: DR. IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
LIVE ON STARTIMES
MATCH: NSOATREMAN FC VS ADUANA FC
DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023
VENUE: NANA KONAMANSAH PARKREFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & KOFI NYARKO BAKAI
4TH REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
MATCH: KOTOKU ROYALS FC VS TAMALE CITY FC
DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: ATO YAWSON & JAMES OSAFO
4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
MATCH: HEARTS OF OAK SC VS RTU
DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: FOSTER BASTIOURS
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ALI TIMUAH BAA
4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKUM
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
MATCH: FC SAMARTEX VS MEDEAMA SC
DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023
VENUE: NSENKYIRE PARK
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: JAMES ADJEI
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
MATCH: KARELA FC VS GOLDSTARS FC
DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023
VENUE: CAM PARK, AIYINASE
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & ALEX OSAM
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
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