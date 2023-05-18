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2022/23 Ghana Premier League Week 31: Aduana Stars play away to Accra Lions, Medeama face Hearts

Aduana Stars 13 Aduana will play away to Accra Lions

Thu, 18 May 2023 Source: footballghana.com

The Ghana Premier League season will continue this weekend with loads of action.

There were no games played last weekend because of the break for the semi-final games in the MTN FA Cup.

On Friday, May 19, the ongoing Premier League season will enter Week 31 when Nsoatreman FC takes on RTU.

Later, there will be games played on Saturday, May 20, through to Monday, May 22.

Among the games that will be played, Aduana Stars will be up against Accra Lions while Hearts of Oak lock horns with Medeama SC.

Check out the upcoming games below:

MATCH: NSOATREMAN FC VS RTU

DATE: FRIDAY, MAY 19, 2023

VENUE: NANA KONAMANSAH PARK

REFEREE: DR IMORO OSMAN

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

LIVE ON STARTIMES

MATCH: BECHEM UNITED FC VS LEGON CITIES FC

DATE: SATURDAY, MAY 20, 2023

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

LIVE ON STARTIMES

MATCH: ACCRA LIONS FC VS ADUANA FC

DATE: SATURDAY, MAY 20, 2023

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ALFAA BA- ADEY

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & TIJANI MOHAMMED

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK

VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM

LIVE ON STARTIMES

MATCH: KARELA FC VS GREAT OLYMPICS

DATE: SUNDAY, MAY 21, 2023

VENUE: CAM PARK

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA

MATCH: BIBIANI GOLDSTARS FC VS TAMALE CITY FC

DATE: SUNDAY, MAY 21, 2023

VENUE: DUNS PARK

REFEREE: ADAARI ABDUL- LATIF

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ALI TIMUAH BAAH

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

MATCH: HEARTS OF OAK SC VS MEDEAMA SC

DATE: SUNDAY, MAY 21, 2023

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

MATCH COMMISSIONER: ADAM MUKAILA

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

MATCH: KING FAISAL FC VS SAMARTEX

DATE: SUNDAY, MAY 21, 2021

VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & JAMES OSAFO

4TH REFEREE: ERIC SEFAH ANTWI

MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

MATCH: DREAMS FC VS BEREKUM CHELSEA

DATE: SUNDAY, MAY 21, 2023

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: ATO YAWSON & MIKAAL-II FAUZAN

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

MATCH: KOTOKU ROYALS FC VS ASANTE KOTOKO SC

DATE: MONDAY, MAY 22, 2023

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ALHASSAN ABDUL-RAUF

4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY

VENUE MEDIA OFFICER: SETH HAMMOND

LIVE ON STARTIMES

Source: footballghana.com
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