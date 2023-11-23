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2023/24 Ghana Premier League Week 12: Legon Cities host Asante Kotoko, Aduana Stars face Accra Lions

Gold Stars Asante Kotoko Free File photo

Thu, 23 Nov 2023 Source: footballghana.com

The Ghana Football Association (GFA) has announced that only seven out of nine games will be played in the Ghana Premier League this weekend.

Two of the matches have been postponed due to the assignments of Medeama Sporting Club and Dreams Football Club in CAF inter-club competitions.

In the seven games to be played during the weekend, Asante Kotoko will face off with struggling Legon Cities FC at the WAFA Park in Sogakope.

Elsewhere, Aduana Stars will host Accra Lions in Dormaa while Hearts of Oak lock horns with Berekum Chelsea at the Accra Sports Stadium.

Below are the upcoming matches for Week 12 and the selected match officials:

MATCH: LEGON CITIES VS ASANTE KOTOKO

DATE: SATURDAY, NOVEMBER 25, 2023

VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE

REFEREE: DR. OSMAN IMORO

ASSISTANTS: ALEX OSAM AND FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

LIVE ON STARTIMES

MATCH: SAMARTEX VS REAL TAMALE UNITED

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023

VENUE: NSENKYIRE PARK

REFEREE: MAWULI KLU

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ROLAND ADDY

4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA

MATCH: NSOATREMAN VS HEARTS OF LIONS

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023

VENUE: NANA KONAMANSAH PARK

REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

ASSISTANTS: PETER DAWSA AND PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

MATCH: BECHEM UNITED VS GOLD STARS

DATE: MONDAY, NOVEMBER 27, 2023

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: ALFAA BA-ADEY

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND JAMES OSAFO

4TH REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ODURO-NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

LIVE ON STARTIMES

MATCH: DREAMS FC VS BOFOAKWA TANO

DATE: POSTPONED

REFEREE: GIDEON NII-COFIE

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

MATCH: HEARTS OF OAK VS BEREKUM CHEALSEA

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: AMADU IBRAHIM

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND ALHASSAN ABDUL-RAUF

4TH REFEREE: CHARLES BULU

MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

MATCH: NATIONS FC VS KARELA UNITED

DATE: SATURDAY,NOVEMBER 25, 2023

VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND ERNEST AKATEY

4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL ARTHUR DADZIE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

LIVE ON STARTIMES

MATCH: ADUANA FC VS ACCRA LIONS

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND MIKAAL-II FAUZAN

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOUS

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

DATE: POSTPONED

MATCH: MEDEAMA SC VS OLYMPICS

VENUE:

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ISAAC ASANTE

4TH REFEREE: SELORM YOA BLESS

MATCH COMMISSIONER: ALEX AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

Source: footballghana.com
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