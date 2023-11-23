2023/24 Ghana Premier League Week 12: Legon Cities host Asante Kotoko, Aduana Stars face Accra Lions
The Ghana Football Association (GFA) has announced that only seven out of nine games will be played in the Ghana Premier League this weekend.
Two of the matches have been postponed due to the assignments of Medeama Sporting Club and Dreams Football Club in CAF inter-club competitions.
In the seven games to be played during the weekend, Asante Kotoko will face off with struggling Legon Cities FC at the WAFA Park in Sogakope.
Elsewhere, Aduana Stars will host Accra Lions in Dormaa while Hearts of Oak lock horns with Berekum Chelsea at the Accra Sports Stadium.
Below are the upcoming matches for Week 12 and the selected match officials:
MATCH: LEGON CITIES VS ASANTE KOTOKO
DATE: SATURDAY, NOVEMBER 25, 2023
VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE
REFEREE: DR. OSMAN IMORO
ASSISTANTS: ALEX OSAM AND FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
LIVE ON STARTIMES
MATCH: SAMARTEX VS REAL TAMALE UNITED
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023
VENUE: NSENKYIRE PARK
REFEREE: MAWULI KLU
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ROLAND ADDY
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
MATCH: NSOATREMAN VS HEARTS OF LIONS
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023
VENUE: NANA KONAMANSAH PARK
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: PETER DAWSA AND PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
MATCH: BECHEM UNITED VS GOLD STARS
DATE: MONDAY, NOVEMBER 27, 2023
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND JAMES OSAFO
4TH REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ODURO-NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
LIVE ON STARTIMES
MATCH: DREAMS FC VS BOFOAKWA TANO
DATE: POSTPONED
REFEREE: GIDEON NII-COFIE
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
MATCH: HEARTS OF OAK VS BEREKUM CHEALSEA
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: AMADU IBRAHIM
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND ALHASSAN ABDUL-RAUF
4TH REFEREE: CHARLES BULU
MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
MATCH: NATIONS FC VS KARELA UNITED
DATE: SATURDAY,NOVEMBER 25, 2023
VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL ARTHUR DADZIE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
LIVE ON STARTIMES
MATCH: ADUANA FC VS ACCRA LIONS
DATE: SUNDAY, NOVEMBER 26, 2023
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND MIKAAL-II FAUZAN
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOUS
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: POSTPONED
MATCH: MEDEAMA SC VS OLYMPICS
VENUE:
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: SELORM YOA BLESS
MATCH COMMISSIONER: ALEX AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: