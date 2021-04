GPL: Full time results and league standings after week 20

Logo of Ghana Premier League

FRIDAY

Great Olympics 0-0 Kotoko



SATURDAY



Elmina Sharks 1-0 WAFA



King Faisal 0-0 Ashgold

SUNDAY



FT Bechem United 4-0 Aduana Stars



3'Hafiz Konkoni



21' Dennis Madzaka

Joseph Addo OG



Hafiz Konkoni



FT Berekum Chelsea 2-1 Ebusua Dwarfs



18' Enock Afram

Rained OFF Dreams FC 0-0 Karela United



FT Eleven Wonders 0-1 Liberty Professionals



FT Medeama SC 2-1 Legon Cities FC



23' Prince Opoku Agyemang

FT- Hearts of Oak 1-0 Inter Allies



Daniel Afriyie Barnie



Find the league table below.