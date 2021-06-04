Ghana Premier League: Match officials for ‘derby weekend' announced

Ghana Premier League continues this weekend with two important derbies taking centre stage.
Hearts of Oak host city rivals Great Olympics in the Mantse derby while Len Clay stadium will witness the Ashanti derby between Asante Kotoko and AshantiGold.
The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed match officials for the two games as well as other matches.
Below are the Match Officials for Matchweek 28:
No. REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, JUNE 6, 2021
MATCH: ASANTE KOTOKO VS ASHANTIGOLD – LIVE ON STARTIMES
VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM - OBUASI
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
DATE: SUNDAY, JUNE 6, 2021 – 6PM
MATCH: GREAT OLYMPICS VS ACCRA HEARTS OF OAK – LIVE ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI & SULEMANA SAMUDEEN
4TH REFEREE: SLORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: ANDREW TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
DATE: SUNDAY, JUNE 6, 2021
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS KING FAISAL
VENUE:GOLDEN CITY PARK - BEREKUM
REFEREE: JONES AKUBIEM
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: MARTIN AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEIDI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: SUNDAY, JUNE 6, 2021
MATCH: DREAMS FC VS ELMINA SHARKS
VENUE: DAWU PARK
REFEREE: CLEMENT NKUAH
ASSISTANTS: AUGUSTIN SOGLO DAKURA & THOMAS NGINDIEYIE
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: MONDAY, JUNE 7, 2021
MATCH: LEGON CITIES VS INTER ALLIES – LIVE ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADUIM
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: EMMANUEL DEI & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
DATE: SUNDAY, JUNE 6, 2021
MATCH: EBUSUA DWARFS VS ADUANA SC
VENUE: CAPE COAST SPORTS STADUIM
REFEREE: ABDULAI DOH MORRISON
ASSISTANTS: SETH BALANGUENA & FREEMAN AWULOO
4TH REFEREE: FREDREICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN:ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SATURDAY, JUNE 5, 2021
MATCH: MEDEAMA SC VS KARELA FC – LIVE ON STARTIMES
VENUE: AKOON PARK, TARKWA
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: ERIC SEFAH ANTWI
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
DATE: SUNDAY, JUNE 6, 2021
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS WAFA
VENUE: RED BULL ARENA
REFEREE: JOSHUA SAMEDJI
ASSISTANTS: SIMTIM MUSAH & KENNETH TWENEBOAH KODUA
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
DATE: SUNDAY, JUNE 6, 2021
MATCH: ELEVEN WONDERS VS BECHEM UNITED
VENUE: TECHIMAN
REFEREE: ISAAC OSEI
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & ATO YAWSON
4TH REFEREE: AWURISA ANDREWS
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED