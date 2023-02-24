Match officials for MTN FA Cup round of 16

The GFA Referees Committee has announced Match Officials for this weekend's MTN FA Cup Round of 16 matches.
Below are the referees for the weekend's matches:
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 26, 2023
MATCH: KING FAISAL VRS STEADFAST
VENUE: KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA AND COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 26, 2023
MATCH: ADUANA VRS KOTOKO
VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK
REFEREE: AMADU IBRAHIM
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND ABDULAI ABDUL SALAM
4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 26, 2023
MATCH: NSOATREMAN VRS DEBIBI UNITED
VENUE: NANA KRONMANSAH PARK
REFEREE: NATHAN ANAFO
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 26, 2023
MATCH: REAL TAMALE UNITED VRS SAMARTEX
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: NII COFFIE GIDEON
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND SETH ABLETOR
4TH REFEREE: OLIVER TETTEH
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SATURDAY, FEBRUARY 25, 2023
MATCH: DREAMS VRS LIBERTY PROFESSIONAL
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: ALPHONSE ATIAPA
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
LIVE ON STARTIMESDATE: SUNDAY, FEBRUARY 26, 2023
MATCH: EBUSUA DWARFS VRS KOTOKU ROYALS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: S.K. MAWULI KLU
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI AND ATO YAWSON
4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SUNDAY, JANUARY 26, 2023
MATCH: LEGON CITIES VRS VOLTA RANGERS
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE AND DIVINE GBOLOMOR
4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEEMATCH: HEART OF LIONS VRS SKYY
VENUE:KPANDO STADIUM
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: JAMES OSAFO AND DAVID ADDICO
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
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