Results of the Ghana Premier League after matchday 10

Logo of Ghana Premier League

Below are the matchday ten of the Ghana Premier League (GPL) played over the weekend.

Accra: Legon Cities 5-2 Ashgold



Nasiru Moro - Yaw Annor



Jonah Attuquaye



Baba Mahama



David Cudjoe

Berekum: Chelsea 0-0. Hearts



Accra: Olympics 0-0 Karela



Tarkwa: Medeama 2-1 Inter Allies



Abass Mohammed (2) - Nafiu Souleymane



Cape Coast: Dwarfs 1-1 WAFA

Albert Hammond - Daniel Owusu



Dawu: Dreams 4-1 Liberty



Agyenim Boateng (2) - Daniel Antwi



Joseph Esso (2)



Techiman: Wonders 1-0 King Faisal

Prince Okraku



Elmina: Sharks 2-1 Bechem



Tahiru Mensah - Moro Salifu



Ishmael Hammond