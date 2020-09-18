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Dome-Kwabenya tops EC’s provisional new voter population

Voters Id Card Ghanacard File photo of the an voter's ID

Fri, 18 Sep 2020 Scource: www.ghanaweb.com

Provisional results of Ghana’s new voter population compiled by the Electoral Commission (EC) show Dome-Kwabenya in the Ga East District of the Greater Accra Region has the highest number of voters.

This is followed by two other constituencies in the Greater Accra Region – Ashaiman, in second place; and Amasaman in third place.

A total of 16, 963, 306 voters have been registered to vote in the upcoming December 7 elections.

Greater Accra Region has the highest voter population of 3,509, 805, although the region lost some grounds in percentage terms after the registration exercise.

The region fell from 21.34 percent to 20.8 percent of the total registered, while the Ashanti Region also reduced marginally by 0.1 percent to its current 17.9 percent.

Below is Ghana's new voter population for all the constituencies from highest to lowest.

1 DOME/KWABENYA – 172,907

2 ASHAIMAN – 167,000

3 AMASAMAN – 154,217

4 AWUTU SENYA EAST – 153,579

5 MADINA – 152,031

6 LEDZOKUKU – 151,148

7 ADENTAN – 151,003

8 KETU SOUTH – 139,215

9 PRESTEA HUNI VALLEY – 136,632

10 KWABRE EAST— 135,904

11 ANYAA/SOWUTUOM – 135,874

12 TECHIMAN SOUTH – 128,194

13 TROBU – 128,077

14 KPONE KATAMANSO – 127,300

15 ABLEKUMA CENTRAL – 124,926

16 TEMA WEST – 124,454

17 LA DADEKOTOPON – 121,467

18 ABLEKUMA NORTH – 115,490

19 TAMALE SOUTH – 113,781

20 ATWIMA KWANWOMA – 112,324

21 WEIJA/GBAWE – 110,030

22 SUNYANI EAST – 108,843

23 BORTIANOR/NGL/AMA – 108,683

24 GOMOA EAST – 108,424

25 TARKWA – 107,310

26 OFORIKROM – 107,273

27 ODODODIODIOO – 106,075

28 AYAWASO WUOGON – 105,147

29 EJISU – 101,824

30 HO CENTRAL – 101,821

31 ASAWASE – 101,798

32 TEMA EAST – 101,136

33 AFIGYA KBRE SOUTH – 99,387

34 KROWOR – 99,171

35 KORLE KLOTTEY – 96,921

36 KEEA – 95,325

37 NINGO PRAMPRAM – 95 105

38 AMENFI EAST – 93,805

39 SUAME – 92,795

40 ABLEKUMA WEST – 92,198

41 NEW JUABEN SOUTH – 90,627

42 MFANTSEMAN – 90,359

43 BIBIANI-AWIASO-BEKWAI – 90,110

44 OKAIKWEI SOUTH – 89,115

45 WA CENTRAL – 88 957

46 ATWIMA NWGYA SOUTH – 88,115

47 TAMALE CENTRAL – 87,999

48 AWUTU SENYA WEST – 86 582

49 NSAWAM – 86,325

50 KWADASO – 85,485

51 ASOKWA – 83,196

52 AYAWASO CENTRAL – 82,573

53 ATWIMA MPONUA – 82,354

54 BOSOMTWE – 82,214

55 NANUMBER NORTH – 81,097

56 ASUNAFO NORTH – 80,428

57 AHANTA WEST – 79,763

58 AGONA WEST – 79,212

59 AJUMAKO ENYAN ESIAM – 78,160

60 SEFWI WIAWSO – 78,049

61 BANTAMA – 77,867

62 NALERIGU/GAMBAGA – 77,814

63 BEKWAI – 77,370

64 ABLEKUMA SOUTH – 77,250

65 NKAWKAW – 77,012

66 GOMOA WEST – 76,782

67 NHYIAESO – 76,758

68 OKAIKWEI NORTH – 76,549

69 WALEWALE – 75,415

70 ATWIMA NWGYA NORTH – 75,332

71 OFFINSO SOUTH – 74,454

72 YENDI – 73,750

73 SUBIN – 73,739

74 JOMORO – 73,699

75 SUNYANI WEST – 73,645

76 ELLEMBELLE – 71,862

77 LOWER MANYA KROBO – 71,689

78 ESSIKADO – 71,574

79 SAGNARIGU – 71,436

80 AOWIN – 70,771

81 SUHUM – 70,226

82 AMENFI WEST – 69,156

83 KINTAMPO NORTH – 68,909

84 BOLGATANGA CENTRAL – 68,821

85 MANHYIA NORTH – 67,947

86 EJURA SEKYEDUMASE – 67,827

87 ASANTE AKIM SOUTH – 67,669

88 ATEBUBU/AMANTIN – 67,636

89 KADE – 66,675

90 ASIKUMA OBEN BRAKWA – 65,861

91 GUSHEGU – 65,698

92 AMENFI CENTRAL – 65,308

93 WENCHI – 65,019

94 ABURA KWAMANKESE – 64,993

95 TEMA CENTRAL – 64,897

96 OLD TAFO – 64,722

97 SHAI OSUDOKU – 64,693

98 UPPER DENKYIRA EAST – 64,217

99 KETU NORTH – 64,118

100 AKROPONG – 63,195

101 YILO KROBO – 63,149

102 MAMPONG – 63,111

103 LOWER WEST AKIM – 62,547

104 DORMAA CENTRAL – 62,443

105 SOUTH TONGU – 62,408

106 CAPE COAST NORTH – 62,232

107 ZEBILLA – 62,190

108 AFIGYA SEKYERE EAST – 62,167

109 NKWANTA SOUTH – 62,145

110 YAPEI/KUSAWGU – 62,029

111 OKAIKWEI CENTRAL – 61,644

112 TOLON – 61,534

113 JAMAN SOUTH – 61,322

114 NKORANZA SOUTH – 61,002

115 OBUASI WEST – 60,942

116 SHAMA – 60,388

117 BAWKU CENTRAL – 60,260

118 NORTH TONGU – 60,254

119 AYAWASO NORTH – 59,724

120 BONGO – 59,477

121 HOHOE – 59,254

122 BIA WEST – 58,088

123 TAIN – 58,027

124 MANSO NKWANTA – 57,785

125 ASOUGYAMAN – 57,278

126 SAVELUGU – 57,096

127 BEREKUM EAST – 56,932

128 MANSO ADUBIA – 55,745

129 AGONA EAST – 55,469

130 UPPER WEST AKIM – 55,438

131 KPANDAI – 55,057

132 NAVRONGO CENTRAL – 54,836

133 NKWANTA NORTH – 54,819

134 ANLO – 54 591

135 EFFUTU – 54,241

136 ASSIN SOUTH – 54,213

137 KWESIMINTSIM – 53,986

138 BOLE-BAMBOI – 53,806 139 KARAGA – 53,542

140 TECHIMAN NORTH – 53,481

141 AYENSUANO – 53,014

142 DOMEABRA/OBOM – 52,650

143 ASANTE AKIM CENTRAL – 52,599

144 WA WEST – 52,523

145 TWIFO ATTI MORKWA – 52,298

146 TAKORADI – 52,185

147 TANO NORTH – 51,999

148 EVALUE GWIRA – 51,947

149 Obuasi East – 51,853

150 Wassa East – 51,713

151 Jaman North – 51,677

152 Odotobiri – 51,568

153 Ho West – 51,414

154 BUEM – 51,245

155 SALAGA SOUTH – 51,028

156 ABUAKWA SOUTH – 50,984

157 KUMBUNGU – 50,582

158 ASUNAFO SOUTH – 50,363

159 JUABOSO – 50,287

160 TANO SOUTH – 49,926

161 AHAFO ANO NORTH 49,357

162 CAPE COAST SOUTH 49,337

163 AKATSI SOUTH 49,251

164 ASANTE AKIM NORTH 49,088

165 GOMOA CENTRAL 48,945

166 CHIANA-PAGA 48,933

167 TEMPANE 48,897

168 KRACHI EAST 48,558

169 SAWLA-TUNA-KALBA 48,380

170 TAMALE NORTH 48,252

171 AYAWASO EAST 48,090

172 OFFINSO NORTH 47,159

173 AKWATIA 47,088

174 SEGE 47,078

175 OFOASE AYIREBI 46,759

176 KINTAMPO SOUTH 46,682

177 KETA 46,449

178 ASSIN CENTRAL 46,300

179 UPPER DENKYIRA WEST 46,102

180 PUSIGA 45,997

181 CENTRAL TONGU 45,438

182 NEW EDUBIASE 45,220

183 NANUMBER SOUTH 45,151

184 ABETIFI 45,081

185 EFFIA 44,825

186 JIRAPA 44,240

187 NADOWLI/KALEO 44,125

188 ABIREM 44,067

189 WA EAST 43,888

190 PRU EAST 43,746

191 ABUAKWA NORTH 43,652

192 TALENSI 43,472

193 ASUTIFI SOUTH 43,277

194 ADA 42,998

195 MPRAESO 42,733

196 AKROSO ASEN MANSO 42,594

197 NEW JUABEN NORTH 42,492

198 ABURI 42,177

199 MION 41,648

200 BUNKPURUGU 41,216

201 ASUTIFI NORTH 40,799

202 AKAN 40,625

203 ASSIN NORTH 40,212

204 EFFIDUASE/ASOKORE 39,913

205 ODA 39,783

206 JUABEN 39,594

207 SISSALA EAST 39,356

208 ADANSI ASOKWA 39,251

209 SISSALA WEST 38,605

210 AFRAM PLAINS NORTH 38,066

211 UPPER MANYA KROBO 38,065

212 BIAKOYE 38,004

213 NSUTA/KW/BEPOSO 37,966

214 EKUMFI 37,397

215 CHEREPONI 37,375

216 AFIGYA KWABRE NTH 37,172

217 HEMANG LWR DENKYIR 37,161

218 SEKONDI 36,823

219 BINDURI 36,783

220 SABOBA 36,651

221 SEFWI AKONTOMBRA 36,612

222 MANHYIA SOUTH 36,451

223 AHAFO ANO STH WEST 35,866

224 ZABZUGU 35,781

225 KPANDO 35,579

226 KRACHI NCHUMURU 35,563

227 ATIWA EAST 35,508

228 AFADJATO SOUTH 35,250

229 PRU WEST 34,733

230 DORMAA EAST 34,682

231 AFRAM PLAINS SOUTH 34,425

232 BOSOME FREHO 34,150

233 DAMONGO 34,006

234 KUMAWU 33,575

235 AHAFO ANO S/EAST 33,548

236 TATALE/SANGULI 33,152

237 OKERE 33,017

238 GARU 33,011

239 BODI 32,914

240 ATIWA WEST 32,828

241 NANTON 32,412

242 NANDOM 32,026

243 NKORANZA NORTH 31,968

244 FOMENA 31,951

245 SENE WEST 31,832

246 LAWRA 31,403

247 YAGABA/ KUBORI 31,237

248 FANTEAKWA NORTH 30,744

249 SOUTH DAYI 30,553

250 ACHIASE 30,154

251 DABOYA/MANKARIGU 29,905

252 MPOHOR 29,739

253 BEREKUM WEST 29,586

254 BUILSA NORTH 29,465

255 AGOTIME ZIOPE 29,296

256 KRACHI WEST 28,232

257 BIA EAST 28,184

258 FANTEAKWA SOUTH 27,932

259 LAMBUSSIE 26,256

260 AKROFUOM 25,926

261 YUNYOO 25,182

262 SENE EAST 24,757

263 DORMAA WEST 24,436

264 NORTH DAYI 23,691

265 DAFFIAMA/BUSSIE/ISSA 23,140

266 BOLGA EAST 22,104

267 NABDAM 22,018

268 SALAGA NORTH 20,044

269 AKIM SWEDRU 19,727

270 ADAKLU 19,478

271 SUAMAN 19,360

272 BANDA 19,170

273 BUILSA SOUTH 18,918

274 SEKYERE AFRAM PLAINS 18,499

275 AKATSI NORTH-

Source: www.ghanaweb.com

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