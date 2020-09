Dome-Kwabenya tops EC’s provisional new voter population

Provisional results of Ghana’s new voter population compiled by the Electoral Commission (EC) show Dome-Kwabenya in the Ga East District of the Greater Accra Region has the highest number of voters.

This is followed by two other constituencies in the Greater Accra Region – Ashaiman, in second place; and Amasaman in third place.



A total of 16, 963, 306 voters have been registered to vote in the upcoming December 7 elections.



Greater Accra Region has the highest voter population of 3,509, 805, although the region lost some grounds in percentage terms after the registration exercise.



The region fell from 21.34 percent to 20.8 percent of the total registered, while the Ashanti Region also reduced marginally by 0.1 percent to its current 17.9 percent.



Below is Ghana's new voter population for all the constituencies from highest to lowest.



1 DOME/KWABENYA – 172,907



2 ASHAIMAN – 167,000



3 AMASAMAN – 154,217



4 AWUTU SENYA EAST – 153,579



5 MADINA – 152,031



6 LEDZOKUKU – 151,148



7 ADENTAN – 151,003



8 KETU SOUTH – 139,215



9 PRESTEA HUNI VALLEY – 136,632



10 KWABRE EAST— 135,904



11 ANYAA/SOWUTUOM – 135,874



12 TECHIMAN SOUTH – 128,194



13 TROBU – 128,077



14 KPONE KATAMANSO – 127,300



15 ABLEKUMA CENTRAL – 124,926



16 TEMA WEST – 124,454



17 LA DADEKOTOPON – 121,467



18 ABLEKUMA NORTH – 115,490



19 TAMALE SOUTH – 113,781



20 ATWIMA KWANWOMA – 112,324



21 WEIJA/GBAWE – 110,030



22 SUNYANI EAST – 108,843



23 BORTIANOR/NGL/AMA – 108,683



24 GOMOA EAST – 108,424



25 TARKWA – 107,310



26 OFORIKROM – 107,273



27 ODODODIODIOO – 106,075



28 AYAWASO WUOGON – 105,147



29 EJISU – 101,824



30 HO CENTRAL – 101,821



31 ASAWASE – 101,798



32 TEMA EAST – 101,136



33 AFIGYA KBRE SOUTH – 99,387



34 KROWOR – 99,171



35 KORLE KLOTTEY – 96,921



36 KEEA – 95,325



37 NINGO PRAMPRAM – 95 105



38 AMENFI EAST – 93,805



39 SUAME – 92,795



40 ABLEKUMA WEST – 92,198



41 NEW JUABEN SOUTH – 90,627



42 MFANTSEMAN – 90,359



43 BIBIANI-AWIASO-BEKWAI – 90,110



44 OKAIKWEI SOUTH – 89,115



45 WA CENTRAL – 88 957



46 ATWIMA NWGYA SOUTH – 88,115



47 TAMALE CENTRAL – 87,999



48 AWUTU SENYA WEST – 86 582



49 NSAWAM – 86,325



50 KWADASO – 85,485



51 ASOKWA – 83,196

52 AYAWASO CENTRAL – 82,573



53 ATWIMA MPONUA – 82,354



54 BOSOMTWE – 82,214



55 NANUMBER NORTH – 81,097



56 ASUNAFO NORTH – 80,428



57 AHANTA WEST – 79,763



58 AGONA WEST – 79,212



59 AJUMAKO ENYAN ESIAM – 78,160



60 SEFWI WIAWSO – 78,049



61 BANTAMA – 77,867



62 NALERIGU/GAMBAGA – 77,814



63 BEKWAI – 77,370



64 ABLEKUMA SOUTH – 77,250



65 NKAWKAW – 77,012



66 GOMOA WEST – 76,782



67 NHYIAESO – 76,758



68 OKAIKWEI NORTH – 76,549



69 WALEWALE – 75,415



70 ATWIMA NWGYA NORTH – 75,332



71 OFFINSO SOUTH – 74,454



72 YENDI – 73,750



73 SUBIN – 73,739



74 JOMORO – 73,699



75 SUNYANI WEST – 73,645



76 ELLEMBELLE – 71,862



77 LOWER MANYA KROBO – 71,689



78 ESSIKADO – 71,574



79 SAGNARIGU – 71,436



80 AOWIN – 70,771



81 SUHUM – 70,226



82 AMENFI WEST – 69,156



83 KINTAMPO NORTH – 68,909



84 BOLGATANGA CENTRAL – 68,821



85 MANHYIA NORTH – 67,947



86 EJURA SEKYEDUMASE – 67,827



87 ASANTE AKIM SOUTH – 67,669



88 ATEBUBU/AMANTIN – 67,636



89 KADE – 66,675



90 ASIKUMA OBEN BRAKWA – 65,861



91 GUSHEGU – 65,698



92 AMENFI CENTRAL – 65,308



93 WENCHI – 65,019



94 ABURA KWAMANKESE – 64,993



95 TEMA CENTRAL – 64,897



96 OLD TAFO – 64,722



97 SHAI OSUDOKU – 64,693



98 UPPER DENKYIRA EAST – 64,217



99 KETU NORTH – 64,118



100 AKROPONG – 63,195



101 YILO KROBO – 63,149



102 MAMPONG – 63,111



103 LOWER WEST AKIM – 62,547



104 DORMAA CENTRAL – 62,443



105 SOUTH TONGU – 62,408



106 CAPE COAST NORTH – 62,232



107 ZEBILLA – 62,190

108 AFIGYA SEKYERE EAST – 62,167



109 NKWANTA SOUTH – 62,145



110 YAPEI/KUSAWGU – 62,029



111 OKAIKWEI CENTRAL – 61,644



112 TOLON – 61,534



113 JAMAN SOUTH – 61,322



114 NKORANZA SOUTH – 61,002



115 OBUASI WEST – 60,942



116 SHAMA – 60,388



117 BAWKU CENTRAL – 60,260



118 NORTH TONGU – 60,254



119 AYAWASO NORTH – 59,724



120 BONGO – 59,477



121 HOHOE – 59,254



122 BIA WEST – 58,088



123 TAIN – 58,027



124 MANSO NKWANTA – 57,785



125 ASOUGYAMAN – 57,278



126 SAVELUGU – 57,096



127 BEREKUM EAST – 56,932



128 MANSO ADUBIA – 55,745



129 AGONA EAST – 55,469



130 UPPER WEST AKIM – 55,438



131 KPANDAI – 55,057



132 NAVRONGO CENTRAL – 54,836



133 NKWANTA NORTH – 54,819



134 ANLO – 54 591



135 EFFUTU – 54,241



136 ASSIN SOUTH – 54,213



137 KWESIMINTSIM – 53,986



138 BOLE-BAMBOI – 53,806 139 KARAGA – 53,542



140 TECHIMAN NORTH – 53,481



141 AYENSUANO – 53,014



142 DOMEABRA/OBOM – 52,650



143 ASANTE AKIM CENTRAL – 52,599



144 WA WEST – 52,523



145 TWIFO ATTI MORKWA – 52,298



146 TAKORADI – 52,185



147 TANO NORTH – 51,999



148 EVALUE GWIRA – 51,947



149 Obuasi East – 51,853



150 Wassa East – 51,713



151 Jaman North – 51,677



152 Odotobiri – 51,568



153 Ho West – 51,414



154 BUEM – 51,245



155 SALAGA SOUTH – 51,028



156 ABUAKWA SOUTH – 50,984



157 KUMBUNGU – 50,582



158 ASUNAFO SOUTH – 50,363



159 JUABOSO – 50,287



160 TANO SOUTH – 49,926



161 AHAFO ANO NORTH 49,357



162 CAPE COAST SOUTH 49,337



163 AKATSI SOUTH 49,251



164 ASANTE AKIM NORTH 49,088

165 GOMOA CENTRAL 48,945



166 CHIANA-PAGA 48,933



167 TEMPANE 48,897



168 KRACHI EAST 48,558



169 SAWLA-TUNA-KALBA 48,380



170 TAMALE NORTH 48,252



171 AYAWASO EAST 48,090



172 OFFINSO NORTH 47,159



173 AKWATIA 47,088



174 SEGE 47,078



175 OFOASE AYIREBI 46,759



176 KINTAMPO SOUTH 46,682



177 KETA 46,449



178 ASSIN CENTRAL 46,300



179 UPPER DENKYIRA WEST 46,102



180 PUSIGA 45,997



181 CENTRAL TONGU 45,438



182 NEW EDUBIASE 45,220



183 NANUMBER SOUTH 45,151



184 ABETIFI 45,081



185 EFFIA 44,825



186 JIRAPA 44,240



187 NADOWLI/KALEO 44,125



188 ABIREM 44,067



189 WA EAST 43,888



190 PRU EAST 43,746



191 ABUAKWA NORTH 43,652



192 TALENSI 43,472



193 ASUTIFI SOUTH 43,277



194 ADA 42,998



195 MPRAESO 42,733



196 AKROSO ASEN MANSO 42,594



197 NEW JUABEN NORTH 42,492



198 ABURI 42,177



199 MION 41,648



200 BUNKPURUGU 41,216



201 ASUTIFI NORTH 40,799



202 AKAN 40,625



203 ASSIN NORTH 40,212



204 EFFIDUASE/ASOKORE 39,913



205 ODA 39,783



206 JUABEN 39,594



207 SISSALA EAST 39,356



208 ADANSI ASOKWA 39,251



209 SISSALA WEST 38,605



210 AFRAM PLAINS NORTH 38,066



211 UPPER MANYA KROBO 38,065



212 BIAKOYE 38,004



213 NSUTA/KW/BEPOSO 37,966



214 EKUMFI 37,397



215 CHEREPONI 37,375



216 AFIGYA KWABRE NTH 37,172



217 HEMANG LWR DENKYIR 37,161



218 SEKONDI 36,823



219 BINDURI 36,783



220 SABOBA 36,651

221 SEFWI AKONTOMBRA 36,612



222 MANHYIA SOUTH 36,451



223 AHAFO ANO STH WEST 35,866



224 ZABZUGU 35,781



225 KPANDO 35,579



226 KRACHI NCHUMURU 35,563



227 ATIWA EAST 35,508



228 AFADJATO SOUTH 35,250



229 PRU WEST 34,733



230 DORMAA EAST 34,682



231 AFRAM PLAINS SOUTH 34,425



232 BOSOME FREHO 34,150



233 DAMONGO 34,006



234 KUMAWU 33,575



235 AHAFO ANO S/EAST 33,548



236 TATALE/SANGULI 33,152



237 OKERE 33,017



238 GARU 33,011



239 BODI 32,914



240 ATIWA WEST 32,828



241 NANTON 32,412



242 NANDOM 32,026



243 NKORANZA NORTH 31,968



244 FOMENA 31,951



245 SENE WEST 31,832



246 LAWRA 31,403



247 YAGABA/ KUBORI 31,237



248 FANTEAKWA NORTH 30,744



249 SOUTH DAYI 30,553



250 ACHIASE 30,154



251 DABOYA/MANKARIGU 29,905



252 MPOHOR 29,739



253 BEREKUM WEST 29,586



254 BUILSA NORTH 29,465



255 AGOTIME ZIOPE 29,296



256 KRACHI WEST 28,232



257 BIA EAST 28,184



258 FANTEAKWA SOUTH 27,932



259 LAMBUSSIE 26,256



260 AKROFUOM 25,926



261 YUNYOO 25,182



262 SENE EAST 24,757



263 DORMAA WEST 24,436



264 NORTH DAYI 23,691



265 DAFFIAMA/BUSSIE/ISSA 23,140



266 BOLGA EAST 22,104



267 NABDAM 22,018



268 SALAGA NORTH 20,044



269 AKIM SWEDRU 19,727



270 ADAKLU 19,478



271 SUAMAN 19,360



272 BANDA 19,170



273 BUILSA SOUTH 18,918



274 SEKYERE AFRAM PLAINS 18,499



275 AKATSI NORTH-

