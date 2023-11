NPP flagbearer race: See results of all constituencies Ken Agyapong won

Kennedy Agyapong

Assin North constituency Member of Parliamentary and NPP Flagbearer aspirant, Kennedy Ohene Agyapong has so far won 48 constituencies in the ongoing Presidential Primaries.

Assin South



Kennedy Agyapong - 476



Dr. Mahamudu Bawumia - 158



Owusu Afriyie Akoto - 1



Francis Addai-Nimoh - 0



Awutu Senya West



Kennedy Agyapong - 554



Dr. Mahamudu Bawumia - 397



Owusu Afriyie Akoto - 3



Francis Addai-Nimoh - 1



Wassa East



Kennedy Agyapong - 354



Dr. Mahamudu Bawumia - 261



Owusu Afriyie Akoto - 28



Francis Addai-Nimoh - 7



Agona East



Kennedy Agyapong - 406



Dr. Mahamudu Bawumia - 226



Owusu Afriyie Akoto - 0



Francis Addai-Nimoh - 1



Ajumako Enyan Essiam



Kennedy Agyapong - 624



Dr. Mahamudu Bawumia - 224



Owusu Afriyie Akoto - 2



Francis Addai-Nimoh - 5



Kpone Katamanso



Kennedy Agyapong - 680



Dr. Mahamudu Bawumia - 504



Owusu Afriyie Akoto - 3



Francis Addai-Nimoh - 1



Twifo-Atti Morkwa



Kennedy Agyapong - 470



Dr. Mahamudu Bawumia - 115



Owusu Afriyie Akoto - 7



Francis Addai-Nimoh - 1



Mfantseman



Kennedy Agyapong - 551



Dr. Mahamudu Bawumia - 540



Owusu Afriyie Akoto - 5



Francis Addai-Nimoh - 7



Gomoa East



Kennedy Agyapong - 661



Dr. Mahamudu Bawumia - 285



Owusu Afriyie Akoto - 1



Francis Addai-Nimoh - 4



Sefwi Juaboso



Kennedy Agyapong - 383



Dr. Mahamudu Bawumia - 277

Owusu Afriyie Akoto - 1



Francis Addai-Nimoh - 0



Ahanta West



Kennedy Agyapong - 543



Dr. Mahamudu Bawumia - 308



Owusu Afriyie Akoto - 6



Francis Addai-Nimoh - 5



Assin Central



Kennedy Agyapong - 491



Dr. Mahamudu Bawumia - 16



Owusu Afriyie Akoto - 0



Francis Addai-Nimoh - 0



Jaman South



Kennedy Agyapong - 386



Dr. Mahamudu Bawumia - 293



Owusu Afriyie Akoto - 4



Francis Addai-Nimoh - 1



Abura Asebu Kwamankese



Kennedy Agyapong - 538



Dr. Mahamudu Bawumia - 242



Owusu Afriyie Akoto - 1



Francis Addai-Nimoh - 1



Cape Coast North



Kennedy Agyapong - 318



Dr. Mahamudu Bawumia - 268



Owusu Afriyie Akoto - 2



Francis Addai-Nimoh - 0



Assin North



Kennedy Agyapong - 469



Dr. Mahamudu Bawumia - 51



Owusu Afriyie Akoto - 1



Francis Addai-Nimoh - 0



Zebilla



Kennedy Agyapong - 482



Dr. Mahamudu Bawumia - 173



Owusu Afriyie Akoto -22



Francis Addai-Nimoh - 22



Gomoa Central



Kennedy Agyapong - 438



Dr. Mahamudu Bawumia - 149



Owusu Afriyie Akoto - 2



Francis Addai-Nimoh - 1



Kwesimintsim



Kennedy Agyapong - 213



Dr. Mahamudu Bawumia - 175



Owusu Afriyie Akoto - 0



Francis Addai-Nimoh - 1



Berekum East

Kennedy Agyapong - 383



Dr. Mahamudu Bawumia - 262



Owusu Afriyie Akoto - 0



Francis Addai-Nimoh - 0



Anya Sowutuom



Kennedy Agyapong - 728



Dr. Mahamudu Bawumia -648



Owusu Afriyie Akoto - 5



Francis Addai-Nimoh - 2



Kpando



Kennedy Agyapong - 245



Dr. Mahamudu Bawumia - 181



Owusu Afriyie Akoto - 3



Francis Addai-Nimoh - 2



Central Tongu



Kennedy Agyapong - 271



Dr. Mahamudu Bawumia - 266



Owusu Afriyie Akoto - 4



Francis Addai-Nimoh - 2



Ho Central



Kennedy Agyapong - 324



Dr. Mahamudu Bawumia - 257



Owusu Afriyie Akoto - 11



Francis Addai-Nimoh - 1



Shama



Kennedy Agyapong - 385



Dr. Mahamudu Bawumia - 233



Owusu Afriyie Akoto - 0



Francis Addai-Nimoh - 0



Ayawaso West Wuogon



Kennedy Agyapong - 531



Dr. Mahamudu Bawumia - 441



Owusu Afriyie Akoto - 1



Francis Addai-Nimoh -11



Weija-Gbawe



Kennedy Agyapong - 672



Dr. Mahamudu Bawumia - 434



Owusu Afriyie Akoto - 1



Francis Addai-Nimoh - 1



Agona West



Kennedy Agyapong - 671



Dr. Mahamudu Bawumia - 252



Owusu Afriyie Akoto - 0



Francis Addai-Nimoh - 0



Ningo-Prapram



Kennedy Agyapong - 505



Dr. Mahamudu Bawumia - 418



Owusu Afriyie Akoto - 5

Francis Addai-Nimoh - 5



Wenchi



Kennedy Agyapong - 338



Dr. Mahamudu Bawumia - 330



Owusu Afriyie Akoto - 2



Francis Addai-Nimoh - 1



Tema West



Kennedy Agyapong - 753



Dr. Mahamudu Bawumia - 551



Owusu Afriyie Akoto - 6



Francis Addai-Nimoh - 4



Keta



Kennedy Agyapong - 288



Dr. Mahamudu Bawumia -281



Owusu Afriyie Akoto - 1



Francis Addai-Nimoh - 0



Anloga



Kennedy Agyapong - 356



Dr. Mahamudu Bawumia - 318



Owusu Afriyie Akoto - 5



Francis Addai-Nimoh - 2



Ketu South



Kennedy Agyapong - 404



Dr. Mahamudu Bawumia - 255



Owusu Afriyie Akoto - 6



Francis Addai-Nimoh - 7



Ketu North



Kennedy Agyapong - 383



Dr. Mahamudu Bawumia - 312



Owusu Afriyie Akoto - 3



Francis Addai-Nimoh - 6



South Tongu



Kennedy Agyapong - 427



Dr. Mahamudu Bawumia - 355



Owusu Afriyie Akoto - 5



Francis Addai-Nimoh - 11



North Tongu



Kennedy Agyapong - 433



Dr. Mahamudu Bawumia - 280



Owusu Afriyie Akoto - 9



Francis Addai-Nimoh - 5



North Dayi



Kennedy Agyapong - 185



Dr. Mahamudu Bawumia - 179



Owusu Afriyie Akoto - 5



Francis Addai-Nimoh - 1



Hohoe



Kennedy Agyapong - 327

Dr. Mahamudu Bawumia - 266



Owusu Afriyie Akoto - 3



Francis Addai-Nimoh - 2



Dome/Kwabenya



Kennedy Agyapong - 892



Dr. Mahamudu Bawumia - 776



Owusu Afriyie Akoto - 4



Francis Addai-Nimoh - 3



Lower Manya Krobo



Kennedy Agyapong - 430



Dr. Mahamudu Bawumia - 347



Owusu Afriyie Akoto - 6



Francis Addai-Nimoh - 2



Upper Manya Krobo



Kennedy Agyapong - 354



Dr. Mahamudu Bawumia - 210



Owusu Afriyie Akoto - 3



Francis Addai-Nimoh - 7



Upper West Akim



Kennedy Agyapong - 374



Dr. Mahamudu Bawumia - 236



Owusu Afriyie Akoto - 0



Francis Addai-Nimoh - 1



Afram Plains North



Kennedy Agyapong - 335



Dr. Mahamudu Bawumia - 267



Owusu Afriyie Akoto - 2



Francis Addai-Nimoh - 6



Binduri



Kennedy Agyapong - 294



Dr. Mahamudu Bawumia - 70



Owusu Afriyie Akoto - 31



Francis Addai-Nimoh - 13



Asikuma Odoben Brakwa



Kennedy Agyapong - 549



Dr. Mahamudu Bawumia - 210



Owusu Afriyie Akoto - 0



Francis Addai-Nimoh - 3



Tafo



Kennedy Agyapong - 470



Dr. Mahamudu Bawumia - 218



Owusu Afriyie Akoto - 0



Francis Addai-Nimoh - 1



Bortianor-Ngleshie-Amanfrom



Kennedy Agyapong - 610



Dr. Mahamudu Bawumia - 464



Owusu Afriyie Akoto - 1



Francis Addai-Nimoh - 1