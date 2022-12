See list of all NDC candidates vying for National Executive positions ahead of polls

The National Democratic Congress (NDC) will on Saturday, December 17, 2022, gather at the Accra Sports Stadium to elect national executives ahead of the 2024 General elections.

About 9,000 delegates are expected from the various constituencies and regions to participate in the voting process.



Below the list of candidates vying for various positions:



CHAIRMAN



Samuel Yaw Adusei



Johnson Aseidu Nketia



Samuel Ofosu Ampofo



Nii Armah Ashietey



VICE CHAIRMAN



Sherif Abdul-Nasiru



Abanga Yakubu Alhassan



Dr. Sherry Ayittey



Seth Ofori Ohene



Awudu Sofo Azourka



Alhaji Amadu b. Sorogho



Alhaji Habibu Adramani



Evelyn Enyonam Mensah

GENERAL SECRETARY



Elvis Afriyie Ankrah



Fifi Fiavi Kwetey



Dr. Peter Boamah Otokunor



DEPUTY GENERAL SECRETARY



Francis Lanme Guribe



Catherine Deynu



Barbara Serwaa Asamoah



Gbande Foyo Mustapha



Kwame Zu



Bradi Paul Opata



Evans Amoo



NATIONAL ORGANIZER



Joshua Hamidu Akamba



Henry Osei Akoto



Mahdi Mohammed Gibrill

Sidii Abubakari



Solomon Yaw Nkansah



Chief Hamilton Biney Nixon



Joseph Yammin











DEPUTY NATIONAL ORGANIZER



Kobby Barlon



Habib Mohammed Tahiru



Elikem Eric Kevin Kwame Kotoko



Alhaji Yaw Kundow



COMMUNICATION OFFICER



Sammy Gyamfi



DEPUTY COMMUNICATION OFFICER



Godwin Ako Gunn



Adongo Atule Jacob

Malik Basintale



Kwaku Boahen Anthony



Mohammed Naziru



ZONGO CAUCUS CO-ORDINATOR



Abass Zulkarnain Kambari



Hon. Alhaji Babanlamie Abu Sadat



Mamah Mohammed Cole Younger



Abdul-Aziz Mohammed



Yakubu Mahmud Mudi



NEC MEMBERS



Ephraim Nii Tan Sackey



Perez Fernandez Armah Laryea



Issahaku Issah Adel



Rev. Irene Sena Agbleke



Abdullah Farrakhan Ishaq



Malik Adama

Vctoria Kuma-Mintah



Emmanuel Ewoenam Yao Adzome-Dzokanda



Cecilia N. Asaga



Ebenezer Effah Hackman



Najawa Alhaji Issah



Stephen ladzedo



Anita Annan



Ransford Chatman Yanni-Amoah



Thomas Ayisi Kumah



Wonder Victor Kutor



Mohammed Mamudu



Araba Tagoe



Famous Kwesi Kuadugah



AM/DA