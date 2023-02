All transfers done by Ghana Premier League teams in second transfer window

The second round of the 2022/23 January Transfer window on the domestic scene closed on Friday

The second round of the 2022/23 January Transfer window on the domestic scene closed on Friday 10th February 2023.

Here are all the transfers made by teams in the betPawa Premier League:



BEREKUM CHELSEA



1. Stepehen Amankona – Asante Kotoko



2. Ahmed Adams – free Agent



3. Paul Atta Adjei – FW



HEARTS OF OAK



1. Linda Mtange



2. Hamza Mohammed – Dodowa Sttallions



3. Clinton Appiah



4. Albert Eonde Diego – Cameroonian



5. Kwaku Anane



6. Francis Adjetey



ASANTE KOTOKO



1. Rashid Nortey – MD



2. Medeiros De Souza



KING FAISAL



1. Samuel Boakye – loan from Dreams

2. Benjamin Bature



3. Nasiru Osam Ebla



ADUANA FC



1. Richard Danso- Fw



2. Elvis Opoku MD



3. 3. Hans Kwofie fw



4. Zakaria Mumuni – MD



5. Daniel Darkwa –



DREAMS FC



1. Michelle Sarpong – Loan – Hearts of Oak



2. Sadik Alhassan – Karela CB



NSOATREMAN FC



1. Emmanuel Kotei – LB – tamale City



2. Watara Shule – Bofoakwa Tano



3. Nana Kwame Junior – Delsamaco – FW



4. Caleb Asamoah – CM – Bechem



5. Mark Agyekum – FW – Ashgold

LEGON CITIES



1. Felix Kwaku Hammond – FW – UMF Leikmar



2. Daniel Lomotey – Free



3. Amos Acheampong – free Olympics



MEDEAMA SC



1. Nana Kofi Babil FW



2. Jonathan Sowah – fw Danbort



3. Felix Kyei – Karela United



4. Abdul Fatawu Hamidu – W- Accra Lions



5. Ebenezer Ackahbi – W – LOAN – SAMARTEX



GREAT OLYMPICS



1. Jindo Morishita – Free agent



2. Isaac Mensah – AM



3. Christopher Nettey – RB



ACCRA LIONS



1. Fredrick Kesse – Sefwi All Stars – FW



SAMARTEX

1. Ebenezer Ackabi – Loan from Medeama



2. Samuel Boateng – Loan from Asante Kotoko



3. 3. Isaac Opoku SAgyemang – Free Agent



4. Kwasi Ofosu – Nkoranza Warriors



5. Evans Osei Wusu – WG



GOLD STARS



1. Abednego Tetteh – FW – Free



2. Stepehen Owusu Banahene – Free



3. Appiah McCarthy – Free



TAMALE CITY



1. Mathew Agama – free



2. Ali Mohammed – free



3. Nafiu Sulemana – Free



4. Justice Ato Mensah – free



KOTOKU ROYALS



1. Andy Kumi Francis – FW



2. Paul Abanga – – DF

3. Frank Okai – F – Windy Proffesionals



4. Richard Mensah – CB – Oboi YoungSters



5. Evans Appiah – CB – King Faisal



6. Clinton Kumi – W- Elmina Sharks



KARELA UNITED



1. Rashid Mohammed – CB



REAL TAMALE UNITED



1. Alhassan Mohammed Mankuyeli FW



2. Mumuni Abdul Rauf – FW



NON-GHANAIANS SIGNED



Jindo Morishita – Free agent – Great Olympics



Linda Mtange – Hearts of Oak – Congo



Albert Eonde Diego – Cameroonian – Hearts of Oak



Medeiros De Souza – Brazil Kotoko