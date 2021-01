Results of the Ghana Premier League matches after week eight

Herewith results of the Ghana Premier League (GPL) after week eight.

Accra: Legon Cities 1-0 WAFA



Joseph Adjei



Tarkwa: Medeama 2-1 Aduana FT



Agyenim Boateng (2) Bright Adjei



Bechem: Bechem 1-1 King Faisal



Moro Salifu Kwame Peprah

Berekum: Chelsea 1-0 Inter Allies



Paul Adjei



Dawu: Dreams 2-0 Dwarfs



Precious Boah (2)



Techiman: Wonders 3-1 Karela



Tetteh Nortey Diawiase Taylor

Nana Kwabena



Osei Amponsah



Accra: Olympics 1-2 Ashgold FT



Gladson Awako Amos Addae



Yaw Annor