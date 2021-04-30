0
Menu
Sports

Women's Premier League: Match Officials for Matchweek 11 revealed

WPL Refs1 610x400.jpeg File photo of female match officials

Fri, 30 Apr 2021 Source: Ghana Guardian

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match officials for Matchweek 11 of the Women’s Premier League.

Below are the Match Officials for Week 11:

REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS

NORTHERN ZONE

1. DATE: 2ND MAY, 2021

MATCH: PEARL PIA LADIES VS NORTHERN LADIES

VENUE: UTRETCH PARK – TAMALE

REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG

ASSISTANTS: BELINDA K. ABANE & AGNES GOHOHO

4TH REFEREE: ELIZABETH KUTCHIERE

MATCH COMMISSIONER: ZUWERA AYAMGA

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL- KARIM- ABDUL – GAFARU

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH

2. DATE: 1ST MAY, 2021

MATCH: FABULOUS LADIES VS ASHTOWN LADIES

VENUE: WESCO PARK – KUMASI

REFEREE: FADILA KASSIM

ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD & CHARITY ABUGUN

4TH REFEREE: JULIET APPIAH

MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUEDEM

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHENG

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING

3. DATE: 2ND MAY, 2021

MATCH: SUPREME LADIES VS AMPEM DARKOA LADIES

VENUE: OKESE PARK – EJISU

REFEREE: LOVIA B. DUODO

ASSISTANTS: GLORIA AKWANDO & COMFORT ANYIGBE

4TH REFEREE: BORA AGOMNAB

MATCH COMMISSIONER: HILDA DORIS OKAI

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH

4. DATE: 1ST MAY, 2021

MATCH: PRISONS LADIES VS KUMASI SPORTS ACADEMY

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: JOYCE ALIMISI APPOH

ASSISTANTS: DIANA KPIEONYI & ISHAQ HAWAWU

4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY

MATCH COMMISSIONER: DIIBUDONG AYISHETU

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA

SOUTHERN ZONE

5. DATE: 2ND MAY, 2021

MATCH: LADY STRIKERS VS SEA LIONS

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM – CAPE COAST

REFEREE: FELICIA ADDO

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & JANET AIDOO

4TH REFEREE: ANGELA BASOTI

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN DAPAAH

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

6.DATE: 1ST MAY, 2021

MATCH: BERRY LADIES VS POLICE LADIES

VENUE: MADINA ASTRO TURF - ACCRA

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & WINIFRED ADOKU

4TH REFEREE: AYISHETU AMADU

MATCH COMMISSIONER: ABIGAIL SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

7. DATE: 1ST MAY, 2021

MATCH: IMMIGRATIONS LADIES VS THUNDER QUEENS

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK – ACCRA

REFEREE: VIDA YANUBE

ASSISTANTS: LUCY MARFO & MARTHA AMOATEMAA

4TH REFEREE: DORIS DELALI DRAH

MATCH COMMISSIONER: JUSTINA NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: EDNA A. QUANSAH

GFA CAMERAMAN: PRAISE DORA ANTWI

8. DATE: 1ST MAY, 2021

MATCH: HASAACAS LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: GYANDU PARK – SEKONDI

REFEREE: PRISCILLA KLOVE

ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & BRIDGET A. DEY

4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI

MATCH COMMISSIONER: MARGERET TAKYI

VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN-THOMPSON

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL

Source: Ghana Guardian
Disclaimer
Related Articles: